Fangour Mohamed, jeune marocain, titulaire d'une licence professionnelle en Management et Marketing des Produits Industriels à l'ENSET de Rabat, d'un BTS en Comptabilité et Gestion et d'une Baccalauréat en Science Economique.



Mes compétences :

Bookkeeping

Budgets & Budgeting

Financial Analysis

GRC

Learning Expérience

Adobe Photoshop

Autocad

Bug Tracking System