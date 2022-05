Mohamed FAQUIR

Mes expériences m’a permis d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à la bonne exécution des tâches du poste à pourvoir, régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.

Dynamique, rigoureux et polyvalent, je tiens à vous assurer de ma motivation et mon profond désir de collaborer avec votre société et de contribuer de grands travaux avec vous.



Mes précédentes expérience professionnelles, variées et enrichissantes, vous conféreront j’espère, la certitude de mon adaptabilité à toutes les situations disponible, je suis prêt à m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.





Mes compétences :

, Instrumentation

Electrotechnique

Electronique

Automatisme