Mohamed Farouk BENJELLOUN

Mr BENJELLOUN Mohamed Farouk





* Expert Maritime Assermenté près les Tribunaux du Maroc



* Adresse professionnelle : 10 Avenue des F.A.R - 5ème étage - Casablanca

Téléphone : 212 522 20 30 23 Fax : 212 522 26 35 06

Mobile : 212 661 13 17 46 email: mfbenjel@gmail.com



* Breveté Capitaine Marine Marchande en 1969

* A la Comanav, de 1971 à 1977, respectivement Directeur d'Exploitation des

lignes régulières, du Département Agrumes/Primeurs et du Département Passages



* Gérant de la Sté d’engineering et d’Assistance Maritime « SEAMAR » depuis 2008



• Expert non exclusif de la Class NK (Nippon Kaiji Kyokai ) de 2008 à 2013



* Expert Maritime Indépendant de 1977 à ce jour oeuvrant pour :



- Les Tribunaux du Maroc

- Les Cies de Transport Maritimes (Armateurs ou Affreteurs )

- Les Agents Maritimes

- Les Cies d'Assurances

- Les P & I Clubs des Armateurs

- Les Chargeurs ou Réceptionnaires

- USDA

- Word Food Program - ONU



* Membre de :



- la Chambre Arbitrale Maritime du Maroc,

- la Compagnie des Experts Assermentés près les Tribunaux du Maroc,

- la CIDADEC agréée par l'O.N.U.

- Collège Européen des Experts Maritimes et Fluviaux

- Collège des Experts Maritimes du Maroc

- Chambre Francaise de Commerce et d'Industrie du Maroc

- Yacht Club de Mohammedia

- Yacht Club de Mdiq





* Larges expériences en matière de :



- Contrôle des navires

- Transport Maritime

- Expertises des Marchandises liquides et solides en vrac ou emballées

- Accidents Maritimes divers

- Tout événement ou contrôle lié au Maritime



* Type d'Expertises réalisées :



- Contrôle de l'état des navires de Commerce ou de pêche

- P & I Club's Vessel's Condition

- Expertise des navires suite à une Collision

- Preloading Survey (navires réfrigérés)

- Draft Survey (Cargaisons en vrac)

- Bunkers Survey à la Délivraison ou redelivraison

- Contrôle et surveillance au déchargement et réception des produits pétroliers, GPL et diverses huiles en

vrac

- Surveillance au déchargement des Cargaisons de Sucre en vrac, de blé en vrac, graines de

soja en vrac, Thé en caisses, Farine en sacs, Engrais en sacs, Beurre en cartons, Véhicules

containers, engins et Matériel divers

- Surveillance au chargement des Cargaisons d'Agrumes/Primeurs

- Supervision au chargement ou dechargement des Bobines de toles

- Cubage des Cargaisons de Bois

- Contrôle de l'arrimage

- Plombage et Déplombage des panneaux et Accès

- Dommages aux quais et installations portuaires

- Evénements de Mer

- Accidents de manutention

- Dommages sur Marchandises diverses.

- Expertises Judiciaires "Affaires Maritimes"