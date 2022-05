Mohamed FELLAH

Bonjour tous le monde;



Je suis le comptable Principal de la SARL CONTINENTAL PHARM Laboratoir "CLP" , est une société de fabrication et importation de produits pharmaceutique, sise a la Z.I En Nedjma Oran, elle a un capital de Neuf Millions Euro environ de 892 220 000.00 DA .



Créée en 1998 la SARL CONTINENTAL PHARM Laboratoire avait pour vocation l'importation et la distribution des produits pharmaceutique sur l'ensemble du territoire national. après cinq ans d'existence et de par la compétence de son encadrement "CLP" s'est transformée en une entreprise de fabrication; la première entreprise dans la région Ouest du pays Algérie, spécialisée dans les formes sèches Antibiotiques avec une position favorable pour poursuivre sa croissance dans le futur.





Mes compétences :

Scala Accounting

SAP

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Internet

International Financial Reporting

International Accounting Standards

Consolidations

Accruals