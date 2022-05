Mohamed FERSI

Titulaire du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) de Comptabilité et Gestion des Organisations, je suis vivement intéressé par votre société dont le secteur d'activités correspond parfaitement à mon domaine de compétences. En effet, fort de mon cursus et des stages pratiques qui l'ont ponctués, j'ai pu acquérir une solide expérience et j'aimerais vous proposer mes services éventuels en tant que comptable.



Méticuleux, responsable et organisé, je tiens à vous assurer de ma motivation et de mon profond désir de collaborer avec votre équipe en contribuant à la bonne marche de votre société.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta

Cegid

OpenERP

Sage