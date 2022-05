Mohamed FEZAI

Professionnel en Adminstration SAP hautement motivé avec une expérience qui contribue à la mise en œuvre des environnements ERP, Gateway / FIORI et Solution Manager.

Les compétences en administration du système SAP, associées à la capacité de collaborer avec les parties prenantes à tous les niveaux de l'organisation.



Spécialités:

SAP Basis et Netweaver Administration

SAP ECC 6.0;

Solution Manager 7.x;

SQL Server 2008, 2012;



Autre :

Surveillance proactive des performances, suivi / diagnostic détaillé du système et résolution des problèmes;



Mes compétences :

SAP R/3

Système d'information

Administration système

SAP Basis