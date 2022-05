Mohamed FINICH

Passionné par les technologies du Web!

Je suis enthousiaste à l'idée d'apprendre de nouvelles technologies en lien avec mon domaine et améliorer mes connaissances.

Je souhaite effectuer un stage en entreprise afin de finaliser mon projet professionnel, et mettre au profit des entreprises mes compétences acquise au cours de mes années d'études, ainsi que ma motivation.



Mes compétences :

MySQL

Java

UML/OMT

Spring Framework

Java Server Pages

jQuery

Symfony

Personal Home Page

Microsoft Windows

Merise Methodology

Hibernate

XML

Spring Boot

SQLite

SQL

REST

Python Programming

Oracle PL/SQL

Oracle 8i

NetBeans

Microsoft SQL Server

MVC

Linux

Jboss

JavaScript

JavaMail API

Java Servlets

Java Enterprise Edition

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

JPA

JDBC

IDEE Financial Software

HTML5

Framework

Enterprise Java Beans

ECLiPSe

Document Object Model

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Assembler

Android