Mohamed Firas YOUSFI

Installée à Alger, la société GAPHIQUE WORLD est spécialisée dans l’impression numérique GRAND

FORMAT .

Équipés de machines d’impression et de découpe dernière génération, nous imprimons et

collons sur tout type de support (vinyle adhésif de qualité professionnelle, papier photo

bâche , Canvas …)

Nous réalisons pour vous panneaux, enseignes, kakémonos, décoration de vitrines, agencement

de stand, marquage de véhicules publicitaires, total covering et étudions toute demande plus

spécifique et personnalisée.

N’hésitez pas à nous interroger pour toute question ou demande de devis, à votre écoute, nous

sommes prêts à concrétiser vos projets et développer vos idées.

Notre studio de graphisme met son savoir-faire à la création de votre identité visuelle et à la

réalisation de tous vos supports de communication tel que : Création de logo, Carte de visite

Chemise à rabats, Flyer, Dépliant, Brochure, sérigraphie, que nous imprimons en externe chez un

imprimeur partenaire.

Nos équipes assurent également la pose d’adhésifs, panneaux, enseignes, bâches etc.…ainsi que

les poses difficiles d'accès sur une grande hauteur.

Dotés d’une grande réactivité nous saurons répondre à vos exigences dans les meilleurs délais.



Mes compétences :

Décoration intérieure

Études marketing

Design graphique

Impression numérique

Marketing direct

Marketing stratégique

Communication événementielle