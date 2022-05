Mohamed FOFANA

Salut enchantez moi c'est Mohamed je sur n Afrique presisement en cote d'ivoire dent la ville d’Abidjan je travaille en tans que mécanicien cela vos nettement 7 et quelque moi vraiment j'aime mon travaille mais vraiment j'aimerais continuer a mécanique ors de mon pays car vraiment ici vraiment sa me plait pas car de puis l’enfance j'ais un objectif dent ma vie c'est de partir travaille un jour ors de mon pays mais vraiment jais pas les moyen jais des pros ger qui peut aidez quelqu’un en sa sortir ici dent mon pays mais j'ais nais Pas les moyen nie quelqu’un pour m'aidez ré on pour la quelle je sur comme canter sur on métier si dieu le veut la chance vas venir un jour dieu vas m'aidez ou quelqu’un vas m'aidez car on dis tous jour ce bonne travaille pays tous jour



Mes compétences :

Mécanique