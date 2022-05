Mohamed FOURA

J'ai toujours été passionné par les métiers de la construction et surtout par le pilotage et la conduite de travaux en tant que responsabilité technique et managériale en meme temps vu les taches de planification et d'ordonnancement qu'elle englobe en plus que les missions de suivi de travaux.

Aujourd'hui je veux m'intégrer dans le monde professionnel de ce portail qui va me permettre d'évoluer sur le moyen terme pour devenir un chef de projet.



Mes compétences :

Civil Engineering

Construction site

Human Resources

Lean Manufacturing

PIMBoK

Project Management

Risk Management

Autocad

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft Project

Primavera P6