Mohamed FOUZIR

Madame et Monsieur,



Titulaire d’une licence en 2010, et en cours de formation de soir pour obtenir mon mastère en management en 2015.



Ma formation, ainsi que mes expériences depuis 2009 dans le domaine du BTP m’ont permis d’approfondir mes compétences dans le domaine commercial, techniques de ventes/négociations et fidélisation.



Aujourd’hui, après avoir passé plus que cinq ans en tant que commercial terrain, mon but c'est d'intégrer une société qui peut m'offrir l'opportunité d'évoluer dans ma carrière professionnelle et occuper dans le futur un poste de responsabilité commerciale là où il y'a plus de challenges.



Dynamique, méthodique et sérieux, je suis très motivé par mon travail et le coté relationnel de ce métier à, pour moi, la plus grande importance.



Merci



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merise Methodology