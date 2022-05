Mohamed GABSI

La CMS industrie est fondée depuis l’année 1994 en collaboration avec des constructeurs des machines européens (Autriche, Italie...) et un montage tunisien pour garder une proximité au territoire maghrébin.

Nous appliquons des sévères exigences conformément aux directives de la norme européenne pour assurer non seulement le bon choix de la matière et des composants mais aussi la sécurité totale des produits, des utilisateurs et de l’environnement.

De plus que les machines standard à usage simple destinées pour les produits cosmétique, alimentaire, pharmaceutiques et chimique pour des opérations de remplissage, de fermeture et d’étiquetage, notre gamme comprend un nombre des machines automatisées et des chaînes de conditionnement à moyenne et haute cadence (Dosage, capsulage, étiquetage et groupage).

Nous vous citons quelque client référence, à titre d’exemple, dans le domaine des huiles:

Usage chimique (lubrifiant): Shell, Oceana, Parachem, Sifa, Alif

Usage pharmaceutique (médicament): Vital, Siphat, ICT

Usage alimentaire (huile d’olive): Cho campany, Huile jazira

