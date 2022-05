Élève-ingénieur en génie électromécanique sérieux, dynamique, créatif, ambitieux et doué en CAO cherche stage été 2018 pour mise en profit mes connaissance académiques et mes compétences techniques.



Mes compétences :

Maintenance

Team building

Leadership

Comptabilité

MATLAB

Entreprenariat

Kaizen

Gestion de projet

Communication

Marketing

GPAO

5S

Abaqus

AMDEC

Lean Six Sigma

Ansys

Catia v5

RDM6

Lean Startup

SolidWorks

GMAO

TRIZ