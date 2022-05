Jeune ingénieur applications en électronique et informatique. Je commence ma carrière en Allemagne au sein de l'entreprise Dialog Semiconductor GmbH dans la région de Munich.



Mes compétences :

Language C++

Language C

VHDL FPGA et Matlab

Langage java

Orcad

Windows

Matlab

Linux

Langage C

Software Engineering

Embedded Systems

System On Chip architecture

Conception web

PHP

Microsoft office

Visual basic

ASIC

Semiconductor

System On Chip

SQL