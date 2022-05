Mohamed GHAZI

Je suis à la recherche d'une alternance pour la rentrée de Septembre 2016, plus précisément un contrat de professionnalisation d'une durée de un ou deux an(s).

Je suis un étudiant inscrit à l'ESGI et spécialisé en sécurité des systèmes informatiques.



Mes compétences :

Auditeur de sécurité réseau et système

Administrateur de sécurité réseau et système

Audit

SQL

Java

Wi-Fi

VMware

Telnet

Microsoft Windows

Linux

JavaScript

Hyper-V

HTML

Cascading Style Sheets

WordPress

VHDL

UDP

TCP/IP

Secure Socket Layer

Python Programming

PfSense

Personal Home Page

Objective CAML

Nessus

MySQL

Linux Red Hat

Linux Fedora

Linux Debian

CentOS

C++

C Programming Language

BATCH