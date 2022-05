Mohamed GHEBACHE

J e porte à votre connaissance que je suis âgé de 25 ans, Récemment diplômé et titulaire du diplôme Master 2 en Génie électrique et Electronique, Option : Machines Electriques, au sein de Université M’hamed Bougara de Boumerdes – Faculté des sciences de l’ingénieur INGM -Alger

Mon objectif recherche première expérience De Master 2 en Génie électrique et Electronique



Mes compétences :

Auto-cade électrique

Matlab (simulink)

Fortran 90

Outlook

Step7(PL7)

Automgen 8

MS Office (Word, Excel, Power point)

Festo Fluidsim

Maintenance et câblage des armoires électriques

C++

Électrotechnique

Automatique