Jai une expérience significative en matière de GRH car garant N°1 des aspects RH et administratif dans plusieurs missions. Jai eu à gérer un staff conséquent (+450 Nat et +25 Expatriés) sur plusieurs types de projets et dans différents pays (Mali, Niger, Cameroun et Burkina Faso).

Adepte de la Gestion Axée sur les Résultats, je suis une personne dynamique, méthodique, disciplinée, autonome, flexible, ayant une grande capacité dadaptation et de pro activité.