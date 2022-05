Je m’appelle Mohamed GOLLI, j’ai travaillé au sein de l’UBCI (Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie, qui est la filiale du groupe BNP PARIBAS en Tunisie), pendant plus que 18 ans en tant que Chargé d’Affaires Entreprises au sein du Centre d’Affaires Entreprises à Sousse – Tunisie.



J’ai fait le tour du poste et actuellement j'ai envie de relever d'autres défis et de nouveaux challenges.



Actuellement je travaille comme un Directeur Administratif et Financier dans une entreprise spécialisée dans les travaux publics, mais vite j’ai rendu compte que je voulais continuer ma carrière dans le secteur bancaire car en fait je senti mieux dans ce domaine et pour cela que j’ai postulé à l’offre du Crédit du Nord intitulée «Conseiller de clientèle grandes entreprises - H/F (CDI)» et essayer de voir un autre environnement et de tenter une autre expérience.



Mohamed GOLLI

E-mail : mohamed.golli17@gmail.com

Tél : 0021698261290