Mohamed GOUDJIL

NOM & PRENOMS: GOUDJIL Mohamed EL Mouldi (consultant international)

41 ans de vie active: Technique, Administration, Technico-commercial, Ressources humaines, Management, ingénierie de formation, social, suivi, Audit, emploi & formation professionnelle, Assistance, budgétisation & consulting, accentué par un niveau maîtrise en Management général & stratégique, option: Gestion aptitudes et compétences + un diplôme d’ingénieur ingénierie de formation et complété par différents séminaires & training. Maîtrise domaines: études existant, étude conceptuelle, étude de postes, étude des profils, gestion aptitudes & compétences, analyse des besoins ,identification, prévisions, budgétisation, animation, communication, écoute, analyse, synthèse, rédaction, étude des écarts, Administrative, Technico-commercial, gestion du patrimoine, ressources humaines, social, plan redressement, plan formation dispositif de formation, gestion carrière, pédagogie, organisation, programmation, coordination, orientation, planification, assistance, conseil, évaluation, pack-office et consulting. Rigueur, diplomatie, ténacité, confidentialité, professionnalisme, évaluation, suivi, Audit, esprit ouvert, représentation, supervision, savoir, savoir- faire & savoir être..