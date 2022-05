Mohamed GOUMIH

Expérience diversifiée utilisant des outils Java dans les affaires, Web et client-serveur environnements, y compris Java Platform, Enterprise Edition (Java EE), Enterprise Java Bean (EJB), JavaServer Pages (JSP), Servlets Java (y compris JNDI), Struts, et Java Database Connectivity (JDBC) et JPA hibernate,Framework Spring Data,Spring MVC,Spring Security,Spring Boot .

Compréhension fluide de plusieurs langages de programmation, dont C #, C, JavaScript, HTML et XML.

Manipulation techniques des outils web et mobile :Android,Ionic,IOS,Angular JS,NodeJS,ExpressJS..



Excellentes aptitudes de communication. Adepte de la construction de solides relations de travail avec des collègues et de la gestion.

Fond prouvé meilleures équipes, les environnements orientés de date limite stressantes.



Mes compétences :

Java EE

Informatique Décisionnelle BI

Spring Framework