Mohamed GOUTTAYA

-Chaudronnerie et tuyauteries en inox et acier (agro-allimentaire et pétrochimie)

-Tuyauterie simples ou doubles parois acier au carbones ou acier inoxydables.

-Fabrication des SKID selen la demande des clientes.

-Fabrications des cuve simple ou double paroi avec ou sans agitation en inox.

Fabrication des Broyeurs á sucres Cristallisé.

-Fabrication des mélangeurs à biller de crème chocolat en inox.

-Fabrication des cuves de pétrain avec system d'homoginsation avec agitateur ,aspiration et Refoulement avec des pompes à membrane fonctioné par pression d'air comprimé.

-Fabrication des réchauffeurs électriques avec des résistances céramiques castré et prolangeur.

-Fabrications des passerelles... plat à forme et charpent metallique.



