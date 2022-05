Mohamed GUETTAT

Actuellement titulaire de diplôme de technicien supérieur en réseaux et système d'information (option Réseaux), je possède une expérience de 2 années dans ce domaine (Technicien support Helpdesk ) au niveau du SPA METIDJI HOLDING, ainsi que dans le domaine d'achats et Approvisionnements et le commercial.

Mes précédentes expériences professionnelles m'ont permis de travailler d’une manière responsable avec beaucoup de confiance en soi , à structurer et organiser mes actions pour répondre au mieux aux besoins de nos clients, que ce soit dans le cadre de ma première expérience dans le Dépôt (Eau minérale de marque MANSOURAH) où j’ai su apprendre le contact avec les clients, ou à travers un grand groupe comme SPA LES GRANDS MOULINS DU DAHRA (Groupe Agro-Alimentaire) où j'avais la charge de tous les achats et les prestations services de l'ensemble de groupe.

Maîtriser les derniers progiciels de gestion (SAP, MS Office, Oracle...etc.), aux dernières techniques de communication, je possède 3 ans d’expérience dans le management d'équipes, sérieux, ambitieux et dynamique, je suis en mesure de m'investir rapidement et mettre en valeur les connaissances acquises.



Compétences techniques :

- Gestion administrative, Gestion d'équipe, connaissance de l’outil informatique (SAP).



Compétences métier :

• Répartition des objectifs de vente par route et par agent commercial sur son secteur.

• Assister, Coacher et orienter l'équipe de vente.

• Analyser l’évolution des ventes du secteur afin de prendre les actions correctives nécessaires pour l’optimisation de la distribution.

• Assurer des visites de contrôle, maintien d’une présence physique sur le terrain, être à l’écoute des clients

• Mettre à jour de la base de donnée client et des routing pour une optimisation de la distribution.

• Contrôler la conformité des produits sur le marché et signaler les anomalies.

• Veille concurrentielle : l’écoute du marché et informer la hiérarchie de tout changement qui interviendrait sur mon secteur (monitoring prix, nouveau produit, opération promotionnelle).

• Repporting et compte rendu hebdomadaire.• Management, coordination et suivi des équipes

• Fixer, communiquer des objectifs et en analyser les résultats

• Informer à la demande sur les produits commercialisés

• Assurer le réapprovisionnement

• Travailler en équipe avec les équipes supply chain, qualité, et transports

• Participer à la mise en place des opérations commerciales

• Alerter le responsable de vente sur les observations ou réclamations de la clientèle

• Etudier les dysfonctionnements et gérer les litiges.

• Négocie les conditions de prix, ristournes, quantités, délais de paiement et de livraison.

• Effectuer des déplacements pour rencontrer les fournisseurs et les sous-traitants

• Réparation du matériel Soft et Hard et Installation des réseaux locaux



Mes compétences :

Microsoft Windows 2000 Professional

XHTML

Personal Home Page

Pascal

Microsoft Word

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft FrontPage

Microsoft Excel

Delphi

Borland Turbo C++

Microsoft SQL Server

Microsoft Windows 7

Microsoft SQL Server 7.0

MS-SQLServer XP

CCNA

Linux

Active Directory

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Macromedia Dreamweaver

Microsoft Access

Microsoft Outlook

Network Infrastructure

SAP

Windows Server

Logistique

SAP Sales and Distribution