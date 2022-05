Polyvalent, rigoureux et ayant un bon esprit d’équipe, je dispose de

compétences pour répondre à vos

attentes. De par mon expérience,

j’aipu acquérir de bonnes connaissancesdes

outils de la création

(Photoshop,Illustrator, Indesign,

Xpress,Acrobat) et dans la

réalisation de catalogues, brochures,

cartes de visite,magazines, étiquettes,

stickers, codes barres



Mes compétences :

Monteur du Journal Quotidien Jour J Infos et admin