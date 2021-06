Mohamed HABIB

Docteur Ingénieur , Expert technique et Consultant EAI / webMethods

Mon expérience de plus de treize ans dans plusieurs sociétés de grands comptes, m'a appris à travailler en toute responsabilité dans les différents services SI.

Pendant mon dernier post comme Expert Technique, à GDF SUEZ « DSI/CSPI/PROD » j'ai acquis de solides connaissances techniques me permettant aujourd'hui de prendre en charge toute la chaine d'un projet informatique : Architecture, Développement, Test, Intégration et Déploiement des applications avec le support en production selon les exigences et de la sécurité de l’entreprise.



Mes compétences :

Géomatique

EAI ESB

Shell Unix

AJAX

Web 2.0

Linux

UNIX

Informatica Powercenter

Weblogic

Solaris

Webmethods

Enterprise Application Integration

Formation