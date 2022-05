Mohamed Habib BELHAJ

Jeune diplômé d’un master en design global spécialité Conception Produit au sein de l’École des Mines de Nancy , riche de plusieurs formations et expériences dans la mécanique industrielle.



Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir les connaissances scientifiques, techniques et artistiques nécessaires pour le développement de produit en intégrant des contraintes liées aux matériaux, au coût, aux procédés en conception de produits, aux méthodes d’innovation et à l’analyse fonctionnelle.

J’ai également acquis une bonne maîtrise des logiciels de conception 3D assistée par ordinateur (CATIA V5, SOLIDWORKS, INVENTOR…) et des outils de CAO-CFAO-FAO.



Je suis dynamique et motivé et travailler à vos côtés serait pour moi une expérience très enrichissante pour laquelle je pense avoir les qualités et les connaissances requises.



Je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de vous démontrer mes motivations.



Mes compétences :

Design

Project Management

Autodesk Inventor

Microsoft Office

Solidworks

CATIA

HyperMesh