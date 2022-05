Mohamed Habib BEN AMEUR

Certifications:

- 2015 : CMF® Fondamentaux des marchés financiers – First Finance

- 2014 : PMP® Project Management Professional – Project Management Institute

- 2014 : PRINCE2® Practitioner PRojects IN Controlled Environments – Axelos

- 2014 : CSM® Certified Scrum Master – Scrum Alliance

- 2012 : IBM Administration Websphere Server 7 Core



Pilotage de projet:

- Pilotage opérationnel des couts, délais et qualité

- Gestion des risques

- Découpage du projet en tâches

- Conduite des projets

- Estimation des charges

- Gestion de projet dans le respect des normes des clients

- Préparation et animation des instances de suivi de projet

- Reporting



Management:

- Encadrement opérationnel des équipes

- Répartition des tâches



Assistance MOA:

- Recueil des besoins auprès des métiers

- Rédaction des cahiers des charges

- Rédaction des Spécification Fonctionnelles Générales et Détaillées

- Rédaction des cahiers de recette

- Rédaction de la stratégie de test

- Formation des utilisateurs



Métier:

- Finance de marché

- Assurance Vie



Méthodes:

- Agile : Scrum, Kanban

- Cycle en V

- Unified Process

- PRINCE2: Projects IN Controlled Environments

- PMBOK : Project Management Body Of Knowledge



Techniques:

- Modélisation UML, Merise

- Java/J2EE, XML, JavaScript, SQL, AJAX, HTML, CSS

- Spring, Struts, Hibernate, IBatis, CXF, Axis, JQuery, SweetDev, JPA, EJB, Palmyra

- Architecture SOA, Web Services, N-Tiers, Client Lourd

- Oracle, DB2, SQL Server, MySQL

- WebSphere, WebLogic, JBoss, Tomcat

- Intégration Continue: Sonar, Nexus, Maven, Jenkins



