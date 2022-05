Mohamed Hachem BOUHAJEB

Bienvenu sur mon profil,



Passionné par les système d'information, je serai heureux d'apporter tout mon dynamisme pour vos projets.

Réactif et volontaire, je serai heureux d’apporter tout mon dynamisme à votre entreprise en intégrant activement un projet. Perfectionniste de nature, je vous garantis une qualité de travail et un dévouement extrême. Et avec ma curiosité et mon autonomie, je pourrais surement mener à bien les missions qui me seront confiées







Mes compétences :

SAP

Gestion de la production

Supply Chain

Contrôle de gestion

Conseil

Finance d'entreprise

SAP Production Planning