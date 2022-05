Mohamed HAFFAD

30 ans d’expériences dans la gestion

et l’exploitation de l’hôtellerie et

du tourisme dans les secteurs public et privé



Gestion, organisation et exploitation des entreprises touristiques.

Analyse et études des marchés.

Gestion en tant que cadre supérieur, d’entreprises hôtelières et touristiques.

Exploitation et promotion du tourisme.

Conseil en tant qu’expert, d’entreprises touristiques, thermales et hôtelières.





Mes compétences :

Management de projets touristiques et hôtelierss

Formation en planification du tourisme

Gestion des compétences en tourisme