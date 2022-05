Mohamed HAFIDI

Disponible immédiatement, je suis à la recherche d'un emploi, je souhaiterais vous proposer ma candidature pour un poste de technicien de maintenance en chauffage, ventilation et climatisation et/ ou plombier chauffagiste.



Titulaire du titre professionnel de technicien de maintenance en chauffage et climatisation (TMCC). Également, je suis titulaire du titre professionnel d’installateur en thermique et sanitaire

(3 ans d’expérience), j'ai appris les bases du métier telles que la maintenance préventive, procéder aux tests et mesures et dépanner le les appareils de chauffage en cas de problème de fonctionnement, fiabiliser et améliorer les outils de production.



Ayant un goût prononcé pour la technique, je suis d'un naturel curieux et je suis toujours désireux de me maintenir à niveau en restant en quête des nouvelles technologies. Persuadé que notre collaboration sera riche d'enseignements pour votre entreprise comme pour moi, je serais très heureux de vous rencontrer afin de vous exposer plus en avant mes motivations.



Je suis familier avec les normes concernant la sécurité du travail actuellement en vigueur. Je suis également en mesure d’apprendre rapidement les nouvelles procédures afin de les mettre en place efficacement.