Mohamed HAJAIEJ est consultant spécialiste en pilotage de projets d’études statistiques et de mise en place des systèmes d’information et d’aide à la décision. Il est aussi consultant-formateur sur des thématiques telles que les produits MS Office et la gestion des projets communautaire.

Ingénieur en statistique et en analyse de l’information, doté d’un mastère en Modélisation Economique et Econométrie, il a cumulé durant les 8 dernières années des compétences multidisciplinaires couvrant les domaines du management des projets, de l’administration des enquêtes-terrain, de l’analyse statistique de données et de la formation et du développement des solutions informatiques.

Mohamed HAJAIEJ est souvent engagé dans diverses missions de conseil par des organismes nationaux à l’instar du Ministère du Commerce Tunisien et l’Agence de Rénovation et de Réhabilitation Urbaine (ARRU) et internationaux comme la Banque Mondiale et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), l’UNICEF, dans des postes de gestion de projet, de formation d’adultes, d'administration d'enquêtes-terrain et d'analyse de données.

Il vient de faire partie d’une équipe de formateurs sur un cursus de formation sur la gestion, le suivi et l’évaluation des projets communautaires. Cette mission s’inscrivait dans le cadre du programme IDMEJ géré par l’ONJ et financé par la Banque Mondiale.

Il est depuis Mai 2011 fondateur et gérant de la société WAZO LAB spécialisée dans le développement des solutions web pour le marketing et la gestion, dont les tableaux de bord de suivi informatisés et les plateformes de gestion collaboratives (intranet / extranet).

Par ailleurs, Mohamed HAJAIEJ a assuré des cours de statistique mathématique et de statistique bayésienne à l’Ecole Supérieure de la Statistique et de l’Analyse de l’Information ainsi que des cours appliqués sur l’administration des bases de données Oracle 10g à l’Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba. Il donne aussi des formations professionnelles d’ordre pratique sur la manipulation de logiciels tels que les outils de la suite MS Office et Adobe Flash.

Il a contribué aux travaux de l'association IDEES (Initiative pour le Développement Economique et Social) pour développer des livres blancs sur l'état actuel de la situation sociale et économique de la Tunisie après la révolution.



Mes compétences :

Statistiques

Project management

Flash

Gestion des projets

Datamining

MOE

PMO

AMOA

Formation