Mohamed HAJJI

J'occupe actuellement un poste de responsable de Prévention incendie a CASANERSHORE. Je pourrai alors concilier mes connaissances théoriques, acquises durant mes études et mes expérience a l école nationale de la protection civile Maroc (étude de risques, identification, analyse et maîtrise des dangers, inspection sécurité incendie, statistiques d’accidents et les incendie ,réalisation des plans intervention et d évacuation, contrôle les moyens lutte contre l incendie, sauvetage, prévention, systèmes de management de la sécurité…) et pratiques (surveillance chantier, port des E.P.I., conformité du matériel utilisé, proscription des situations dangereuses, recommandations prises d’atmosphère, connaissance du terrain, réactivité face à un danger imminent, mise en application des principales procédures et réglementations sécuritaires, logigramme d intervention...

génère des risques humains et matériels contre lesquels je pourrai mettre à disposition mes compétences en prévention et gestion des risques.

Intervenir, établir un diagnostic, concevoir des plans d’action, réaliser des plans d interventions et d évacuation, préconiser des mesures de prévention et contrôler leur mise en œuvre et faire la formation des E.P.I





Mes compétences :

Ex:pompier 12ans d’experience

SSIAP 2

 Porter assistance a personne, chef de cellule d’

 Prévention/ sauvetage/intervention/évacuation