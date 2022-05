Mohamed Hakim BILOUL

Ayant acquis une importante expérience dans le secteur de la grande distribution au sein du leader des produits laitiers, et Grace à la patience d'écoute active de la veille concurrentielle, ainsi le suivi des remontés d'informations et le partage qui n'est qu'esprit d'équipe, l'évolution du chiffre d'affaire et la réalisation des objectifs commerciales n'est que résultat de mon dynamisme et ma motivation envers les taches qui me sont demandés.

Très ambitieux pour toute évolution de carrière, je suis près à partager mon expérience professionnel et accompagner le développement de l'entreprise qui recrute.



Mes compétences :

ponctuel

esprit d'équipe

Dynamique

Stratège