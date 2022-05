Mohamed HALIM

Je suis, actuellement, en deuxième année de DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et financière.



J'ai pu assimiler diverses notions assimilées lors de ma formation, comme l’élaboration d’un rapprochement bancaire, ou bien celle d’un bilan, qui sont autant d’activités sur lesquelles je voudrais me perfectionner dans un contexte professionnel.



J'ai également réalisé un projet tuteuré avec une entreprise du bâtiment qui m’a donné l’occasion de développer des qualités essentielles. J’ai pu aiguiser mon sens des responsabilités, d’autonomie et un très bon relationnel qui sont autant d’atouts que je souhaiterais mettre à profit







Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Fiscalité

Diagnostic financier

Comptabilité