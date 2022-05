Mohamed HAMAN

Maître Haman mohamed, est avocat à la cour l'activité dominante du cabinet est le droit des affaires, droit des affaires familiales, et droit pénal, il intervient aussi en droit international prive

Compétences et domaines d'intervention téléphone +213770889411

Droit civil & familial

Divorce & infidélité, Garde des enfants, Responsabilité, Mariage, Adoption, Prêt d'argent, Naissance, Fiançailles



Droit pénal

Escroquerie, Alcool & drogue, Coups & blessures, Abus de confiance, Casier judiciaire, Viol, Vols



Droit de l'immobilier

Propriétaires, Locataires, Locations, Construction, Travaux, Urbanisme



Droit commercial

Bail commercial, Contrat, Fonds de commerce



Droit des assurances

Accident de la route, CPAM, Délai de prescription



Droit administratif

Service public, Contentieux, Pole emploi



Droit civil