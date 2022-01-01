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Mohamed HAMANI

Plaisir

En résumé

Mes compétences :
Management

Entreprises

  • UPS - TEAM LEADER

    Plaisir maintenant TEAM LEADER HUB LYON FEYZIN : GESTION DU PERSONNEL INTERMAIRE SELON VOLUME QUOTIDIEN , GESTION DE 14 A 25 PERSONNES SUR LE QUAI . FORMATION ET EVALUATION CONTINUE DES PERSONNELS . MSE A JOUR QUOTIDIENE DES INDICES DE PRODUCTIVITES , DE QUALITES ET DE PERFORMANCES DES AGENTS DE QUAI . EVALUATION DES BESOINS EN AFFRETEMENTS ET GESTION DES COMPLAINTES CLIENTS .

  • SQUARE SA - RESPONSABLE DE CHANTIERS

    1999 - 2006 RESPONSABLE DE CHANTIERS EN EVENEMENTIEL ET EXPOSITIONS : LOGISTIQUE , MANAGEMENT DES CHEFS D EQUIPE , INSTALLATION ET RECUPERATION DE MOBILIERS D EXPOSITION .
    DEPLACEMENTS FRANCE ENTIERE ET EUROPE .

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau