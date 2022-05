Mohamed HAMDAN

Je m'appelle mohamed .Je suis vingt-cinq ans et je suis née le Ou vingt-trois juillet mille neuf cent quatre-vingt-neuf. J'habite à tanger et je vais au collège Université Abdelmalek Essaadi.

.

CONCERNANT MES LOISIRS ET CE QUE J'AIME IL Y A la natation. Quelques années AUPARAVANT j'ai PRIS quelques cours mais je les ai ABANDONNE parce que je n'avais pas de temps. J'aime aussi le tennis, mais je ne le pratique pas POUR la même raison. J'adore aussi être avec mes amis, écouter de la musique, lire, être SUR l'ordinateur, REGARDER la télévision...

J'aime presque tous les types de nourriture, mais le chocolat, les GLACES, les gâteaux et ce type de chose sont celles qui me plaisent LE plus.



Mes compétences :

pneumatiques.

Mécanique

Electronique.

Gestion de la Maintenance

Maintenance des matériels informatique

Hydraulique

Electricité.

Automatisme