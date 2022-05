Né le 01/01/1972 à mrirt province de khenifra au

moyen atlas.

titulaire d'une licence en droit public en langue

française option administration interne à meknes.

marié et j'ai une petite fille (8mois).

je suis serieux et ambitieux et aimant le travail

en groupe.



Mes compétences :

Qualité