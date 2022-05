Mohamed HAMIDA

Je suis cadre a cosider canalisation,,



mon periple a cosider a ete comme suit : j 'ai ete chef de sextion technique, apres je suis charger de faire le suivi technique pour les ouvrages cocentres (les stations), charger de cloture de chantier, signature de quitus avec les propreiate terriens est l'administration,,, est responsable de travaux d'un DP et maintenant c adre Hse



Mes compétences :

Management

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Contrôle qualité

Trasnport de gazoduc et eleoduque

Commerce international