Mohamed HAMIDI

Jeune diplômé de l’université des science et de la technologie houari Boumediene en génie mécanique option mécanique énergétique, je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi. Désireux de réussir mon insertion professionnelle et de me spécialiser dans le domaine.



Après des études LICENCE en génie mécanique, j’ai fait un stage pratique au sien de sonal gaz pendant 15 jours cette premier expérience dans le domaine m’a donné des notion très important sur les équipements d’un central turbin a gaz et comment produire l’électricité, j'ai suivi mes étude et j’ai fait le MASTER DEUX en mécanique énergétique s'achevant par un stage professionnel de six mois. Cette deuxième expérience dans le domaine des énergies et basé sur la recherche au sien de centre de développement des énergies renouvelable (CDER) ce stage m'a donné les compétences nécessaires pour manager et a développé mon goût pour le travail en équipe. Convaincu que cette expérience acquise en conception des installations et que mes connaissances me permettront d'intégrer au monde de travail.

Motivé, assidu et volontaire,