Je suis Gérant de l’entreprise AHBM spécialiser dans la construction dans le gros ouvre, j ai plus de 20 ans d’expériences dans la constructions de maison individuelles ou de petite bâtiment de type R+. nous réalisons aussi l'enduit de lissage de type (technicote).

notre entreprises est forte de son potentielle humain et d'équipements avec des moyens matérielles pour la réalisations de constructions et de terrassement.