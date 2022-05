Mohamed HAMINI

Étant spécialiste dans l’étude, la conception, la réalisation et la mise en place de solutions informatique depuis plus de 9 ans, que ce soit sous WINDOWS (toutes versions confondues) ,sous web ou en encore application mobile (iOS , ANDROID, WINDOWS MOBILE).



Travaillant déjà chez plusieurs gros comptes et réalisant d’importants projets.



Mes compétences :

Développement web

Développement iOS

Développement Andoid

Développement Windows Mobile

Conception graphique