Mohamed HAMMALY

Plus de 10 ans d'expériences réussies dans la gestion de la relation client pour de grands comptes . Expériences concrétisées dans des contextes de croissance soutenue et de structuration du métier.



Esprit managérial développé à travers des missions de recrutement, de formation, de qualité, de gestion d'équipe.



Compétences

Management et gestion d'équipe, Communication, Gestion Formation, Gestion Qualité, Formation Middle Management,



Spécialisations : Management d'équipe

Management de la performance

Orienté satisfaction Client & amélioration en continue

Gestion de Projets (ramp-up / ramp-down)

Forcast & Planification

Workforce Management

Management des conflits

Management des risques