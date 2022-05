Mohamed HAMMI

Je suis le porteur de projet Tunisia Foryou



Tunisia-foryou est une plateforme de location immobilière traditionnelle ou encore un pont touristique vers la TUNISIE... hébergement familial, social et locations meublées.



Que vous soyez en Tunisie propriétaire, famille d’accueil, Maison d’hôte, Gîte rural, envie de louer votre bien à des touristes.



L’Expert Tunisien de la location solidaire vous aide à rentabiliser votre bien !



Déposez et diffusez gratuitement votre annonce vers l’international

Référencement gratuit et immediat de votre location

Une localisation géographique précise de votre bien

Nous garantissons un bon rapport qualité/prix

Notre système de gestion est entièrement informatisé et automatisé

Nous prenons en charge la commercialisation, la gestion administrative

Vos règlements garantis, sécurisés et automatisés par virement bancaire

Gestion autonome et sécurisée de vos annonces 7j/7 et 24h/24



Ou si vous êtes vacanciers de tous horizons désireux de louer un appartement, une maison meublée,

se loger chez une famille d’accueil, passer un séjour dans une maison d’hôte ou dans un Gîte rural

en Tunisie.

Nous vous permettons un séjour exceptionnel riche de plaisir, la possibilité de vivre au quotidien dans un hébergement libre ou chez l’habitant tunisien. Vous trouverez l'amitié et la convivialité, l'exotisme, le partage au quotidien, la gastronomie tunisienne, l’échange culturel, les vrais rendez- vous orientaux et la liberté totale pour découvrir la TUNISIE avec les meilleurs conseils et dans le respect commun. Selon vos critères et parmi les locations proposées et afin de vous apporter satisfaction, garantie et sécurité, nous contrôlons, visitons, sélectionnons pour vous les meilleurs points d'accueils. Nos critères : le bon rapport qualité prix, une propreté méticuleuse, une literie confortable, un environnement agréable, un équipement ménager en parfait état de marche. Plusieurs choix s'offrent à vous , location chez l’habitant ,location meublée libre, location meublée avec service ,location résidentielle, services à la demande



Ou bien vous êtes un éventuel partenaire souhaitant une collaboration, entraide, alliance…



Nous avons le plaisir de vous compter parmi nous sur notre plateforme Tunisia-Foryou.

N’hésitez pas à nous rejoindre, des conseils et des outils mis à votre disposition en ligne .

Pour nous contacter visitez notre site

www.tunisia-foryou.com