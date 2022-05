Mohamed HAMMOUDI

Expérience professionnelle



- Assistant Médico-Technique SUP , titulaire depuis 1990 au Laboratoire Départemental de la Côte d’Or (LDCO).



- Mon expérience professionnelle est centrée principalement sur les analyses

microbiologiques des eaux et des aliments et dont la finalité est bien sur le contrôle de la qualité et la salubrité de ces derniers .

Les germes habituellement recherchés dans ces circonstances sont soit des germes indicateurs( E.coli,Enterocoques etc..)ou des germes pathogènes(Légionella,Salmonella,Listéria…) .



- Ces analyses sont réalisées dans le cadre des contrôles réglementaires ou d'enquêtes épidémiologiques ( TIA et infections nosocomiales...)décrétés par les Instances Officielles ou encore dans le cadre d’autocontrôles pour les particuliers et les industriels agroalimentaires et des eaux.



La politique Qualité et le Système d’Assurance Qualité mis en place au sein du LDCO est conforme aux exigences de la norme ISO 17025 et le LDCO est accrédité pour 10 programmes d’accréditation COFRAC dont les programmes 100-2(microbiologie des eaux) et 59(microbiologie alimentaire).

Je suis à ce titre correspondant qualité en charge de la mise en place , de l’application et de l’amélioration du Système Qualité dans mon secteur.







Formation complémentaire



- En 2004 , préparation du MASTER MAAA à l’Université de

Bourgogne-ENSBANA et ceci pour trois raisons :



. Compléter mes connaissances universitaires



. Répondre à l’accroissement grandissant des exigences

de la clientèle et à l’évolution des techniques et des

réglementations



. Poursuivre mon développement personnel et professionnel

dans le projet d’exercer des responsabilités dans le

domaine de la microbiologie et de l’Assurance Qualité

en m’ appuyant sur un bagage intellectuel adéquat.





- Stage de fin d’étude de MASTER portant sur la recherche des

legionelles dans les eaux par la méthode PCR et l’évaluation

de l’effet matrice sur cette recherche.





Formation continue



de nombreux stages techniques parmis lesquels :



.Evolution des méthodes d’analyses PCR par le CNFPT- Nov 2006



.Formations à l’hygiène et la sécurité du personnel ; LDCO -

Mai 2005 et Avr 2004



.Contrôle microbiologique : nouvelles méthodes d’évaluation

des flores bactériennes ; Office International de l’Eau -

Oct 2002



.Les légionelles et les légionelloses ; BIOFORMATION – Oct2000



.Eaux , Air ,Surface ; BIOMERIEUX – Avr 1998



.Formation aux techniques d’analyses sur les eaux de

baignade ; INSTITUT PASTEUR LILLE .



.Microbiologie des eaux ; CPE LYON – Fév 1995



.Bactériologie en hygiène alimentaire des produits carnés ;

CORBAS-CNFPT - Oct 1991



Mes compétences :

Accréditation

Assurance

Assurance Qualité

Audits

COFRAC

Enquêtes

ISO 17025

Microbiologie

PCR

PROGRAMME

Qualité