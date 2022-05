Mohamed Hamza EL HOURI

Litchendjili onshore WP5- Congo (HONEYWELL-Italy)

- Mise en service du système ICS (honeywell).

- Commissioning.

- Start-up et régulation des boucles



Projet GNL3Z ( Algérie ):

- Mise en service du système ICS (honeywell).

- Commissioning.

- Start-up et régulation des boucles



Projet TOPPING 4 SAMIR (Maroc):

- Ingénieur leader commissioning et tests fonctionnels.

- Start up.

- Régulation paramètres des boucles PID

- Assistance système CENTUM CS3000 YOKOGAWA et formation des

opérateurs.



Projet SONARA( Cameroun ):

- Ingénieur leader SNCC HONEYWELL.

- Elaboration documentation hardware et software.

- Programmation des boucles complexes.

- Installation du matériel et mise en service du système ICS.

- Assistance au commissioning.

- Start-up et régulation des boucles



Projet BUNGE OCP (Maroc) :

- Elaboration de la base de données HARDWARE.

- Configuration logiques DCS (Distributed Control System) sous CENTUM VP

YOKOGAWA.



Projet UPGRADE SAMIR (Maroc):

- Ingénieur leader commissioning et tests fonctionnels de l’unité 31 puis 34.

- Start up.

- Régulation paramètres des boucles PID

- Assistance système CENTUM CS3000 YOKOGAWA et formation des

opérateurs.



Mes compétences :

Honeywell

DCS SNCC ICSS

Yokogawa

Automatisme

API

ICS