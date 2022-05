Mohamed HAOUDY

Freelance dans le domaine de l'agro-vétérinaire, (société PROMOVET)



De l'année 2000 à juin 2011 Chargé de promotion de la gamme d'hygiène et additif au sein du groupe CEVA santé animale.

De 1995 à 2000 chargé de promotion, gamme deproduits avicole (antibiotiques anticoccidiens vitamines et Vaccins volaille) dans le même groupe.



De 1982 à 1995 responsable de promotion et de développement de la gamme des produits vétérinaire de SANOFI santé animale.



De 1979 à 1982 responsable commercial des produits avicoles des laboratoires MSD vétérinaire.



De 1975 à 1979 responsable du lancement et le développement de la gamme des produits ABBOTT vétérinaire.



Mes compétences :

Assurance

Lucidité

Opiniâtreté