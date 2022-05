Mohamed HARIT

Technicien spécialisé en Maintenance industrielle (TS en MI) à ISIC Ain Borja à Casablanca. L’Etude CFO&CFA ma première Spécialisation, je recherche une entreprise qui me donne l’opportunité d’intégrer l’Etude technique en international.



Je suis depuis toujours intéressé par les techniques de conception des installations électriques notamment le Courant Fort et Courant Faible. Ainsi, j’aimerais intégrer votre équipe dans le but de promouvoir mon expérience Technique.



J’ai effectué TS me permettant d’acquérir une expérience professionnelle et des connaissances théoriques spécifiques au domaine d’électricité.





Mes compétences :

Installation et Entretien des machines à courant c

Installation électriques Basse tension NFC 15 -100

Réalisation des plans d'exécution CFO & CFA.

Réalisation du schéma électrique.

Dimensionnement des installations électriques et d

Câblage des armoires électrique