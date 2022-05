Mohamed HASSANI

34 Rue de Genève LE CEDRE BLEU

01210 FERNEY VOLTAIRE

Email : nadjime.hassani@laposte.net

Tel : 00 336 65 02 87 02

INGENIEUR ADMINISTRATEUR SAP

CORDINATEUR DE PRJOJET

12 ½ ans d’expérience



Outils d’Administration



• UNIX (HP-UX, SOLARIS, AIX, TRU64, Linux )

• WINDOWS (NT4 et 2000 & 2003 et 2008 Serveur)

• SCHEDULER DE JOB : Control M, Patrol, $Univers, VTOM

• SAUVEGARDE: Netbackup, EMC Legato Networker

• GESTION DE FLUX: ETL/EAI, PELICAN, CFT, FTP,

• SUPERVISION : Patrol, Tivoli, Nagios

• BASE DE DONNEES: Oracle, DB2, MAXDB, MSSQL



Formations initiales



• 2010 Formation configuration de SOLMAN par SAP France

• 1998 Bac+5 DESS de Mathématiques & Informatique.



Langues



• Anglais : Technique

• Français : Langue Maternelle

Pilotage de projets

• Pilotage de projet

• Planification

• Organisation

• Coordination des chantiers

• Coordination des équipes

• Suivi et exploitation des environnements en mode Projet / Production

Niveaux d’intervention

• Validation des études techniques, chiffrages, Procédure Technique d’Installation

• Réalisation de reprise de données

• Mise à Jour de données par Batch input, flux, …

• Migration des environnements SAP

• Migration Unicode : Oracle et DB2

• SAP IDM : Installation, Configuration et gestion de mise en Production

• SAP GRC : Installation, Configuration et gestion de mise en Production

• Solution Manager : Configuration, Mise en place Early-Watch, Mise en place du Monitoring

• Installation et configuration des environnements SAP

• Gestion des mises en productions

• Gestion des environnements SAP en mode projet et en mode production

• SAP Cluster : Installation et configurations des environnements en Mode Cluster

• Gestion des flux SAP en Production

Mes compétences :

Gestion de projet