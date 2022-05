Mohamed HASSEN

Après 3 ans d’expérience commerciale réussie, je recherche un nouveau défi pour poursuivre mon épanouissement professionnel.



Mes qualités sont mon professionnalisme, ma ténacité, mon relationnel, ma capacité d’adaptation et mon empathie.

Mes forces sont une bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des entreprises (industrie et négoce) et une compréhension approfondie de l’univers des SI, des RH et de la LEAN.



Mon objectif aujourd’hui, est d’offrir mes compétences aux entreprises du secteur des services pour relever de nouveaux challenges.



Je vous invite à me contacter pour de plus amples informations.



Mes compétences :

Commercial

Ingénieur Commercial

International