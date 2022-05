Mohamed HAYAOUI

Je profite de mes 15 années d’expériences dans divers secteurs d’activités telles que la plasturgie et la pharmacie industrielle pour vous proposer ma candidature. Ces différentes expériences m’ont permis d’éprouver mes compétences managériales par le pilotage et l’animation d’équipes pluridisciplinaires de 10 à 40 personnes et dans un contexte de productivité de haute exigence dans un environnement certifié ISO 9001 et BFP.



Je pense avoir montré dans mes expériences précédentes des qualités de disponibilité et d’adaptation requises pour différents types de fonctions et je saurai aussi faire l’effort d’évoluer si nécessaire vers des spécialisations plus proches encore de vos priorités.





Mes motivations sont de relever les défis pour avancer et me surpasser. Je me remets en cause en permanence avec l'envie de réussir car pour moi la réussite personnelle passe par la réussite professionnelle.

Je possède une grande capacité de travail en sachant faire preuve d’écoute, d’autonomie et de rigueur.





Aujourd’hui, je souhaite rejoindre une équipe dynamique et performante avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et d’organisation et ma forte capacité de travail.



Mes compétences :

AMS

Conditionnement

Industrialisation

PASTEUR

Plasturgie

SADT

smed

TRS